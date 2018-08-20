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Более 8 кг наркотиков изъяли полицейские в Удмуртии в ходе операции «Мак»

17:37, 20 августа, 2018
Анна Торхова
17:37, 20 августа, 2018
Анна Торхова
181
0
#МВД\n#наркотики\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#сотрудники
Фото: pixabay.com
181
0

Всего выявлено 66 преступлений.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские в Удмуртии в ходе операции «Мак» изъяли 8,3 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Так, сотрудники изъяли 6,6 кг маковой соломы, 1,5 кг марихуаны и 146 гр. гашиша.

Всего полицейскими выявлено 66 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Задержано 58 лиц.

На приусадебных участках найдено 19 незаконных посевов наркосодержащих растений. Обнаружено 109 очагов дикорастущей конопли общей площадью 16 га.

В ведомстве также напомнили, что за культивирование растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

17:37, 20 августа, 2018
Анна Торхова
181
0
#МВД\n#наркотики\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#сотрудники

 

 

 


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