Более 8 кг наркотиков изъяли полицейские в Удмуртии в ходе операции «Мак»

Всего выявлено 66 преступлений.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские в Удмуртии в ходе операции «Мак» изъяли 8,3 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Так, сотрудники изъяли 6,6 кг маковой соломы, 1,5 кг марихуаны и 146 гр. гашиша.

Всего полицейскими выявлено 66 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Задержано 58 лиц.

На приусадебных участках найдено 19 незаконных посевов наркосодержащих растений. Обнаружено 109 очагов дикорастущей конопли общей площадью 16 га.

В ведомстве также напомнили, что за культивирование растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.