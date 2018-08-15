Детский сад в Юкаменском районе закрыли из-за нарушения санитарных норм

Суд приостановил работу дошкольного учреждения на 30 суток.

Юкаменское. Удмуртия. В деревне Камки Юкаменского района закрыли детский сад №13. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Специалисты службы в августе 2018 года провели в данном дошкольном учреждении плановую проверку и установили нарушения требований санитарного законодательства. В воде в пищеблоке обнаружили общих калиморфных бактерий, которые приводят к распространению кишечных инфекций.

«Вышеуказанное нарушение в области санитарного законодательства может создать угрозу массовых инфекционных заболеваний среди воспитанников и сотрудников детского сада. В связи с этим Управление обратилось в суд с требованием приостановить деятельность детского сада и устранить выявленные нарушения», - говорится в сообщении.

14 августа 2018 года Юкаменский районный суд приостановил работу детского сада на 30 суток.