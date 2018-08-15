play
pause
  • $ 66.75 ↓
  • € 76.23 ↓

Детский сад в Юкаменском районе закрыли из-за нарушения санитарных норм

16:16, 15 августа, 2018
Диана Ворончихина
16:16, 15 августа, 2018
Диана Ворончихина
271
0
#Роспотребнадзор\n#Юкаменское\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#детский дом
Фото: pixabay.com
271
0

Суд приостановил работу дошкольного учреждения на 30 суток.

Юкаменское. Удмуртия. В деревне Камки Юкаменского района закрыли детский сад №13. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Специалисты службы в августе 2018 года провели в данном дошкольном учреждении плановую проверку и установили нарушения требований санитарного законодательства. В воде в пищеблоке обнаружили общих калиморфных бактерий, которые приводят к распространению кишечных инфекций.

«Вышеуказанное нарушение в области санитарного законодательства может создать угрозу массовых инфекционных заболеваний среди воспитанников и сотрудников детского сада. В связи с этим Управление обратилось в суд с требованием приостановить деятельность детского сада и устранить выявленные нарушения», - говорится в сообщении.

14 августа 2018 года Юкаменский районный суд приостановил работу детского сада на 30 суток.

16:16, 15 августа, 2018
Диана Ворончихина
271
0
#Роспотребнадзор\n#Юкаменское\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#детский дом

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Скончался предприниматель из Ижевска Сергей Ощепков

15:13, 08 августа, 2018
20361

Андрей Осколков выразил соболезнования в связи со смертью ижевского бизнесмена Сергея Ощепкова

8740
20:10, 08 августа, 2018

Жители Ижевска убили человека, заметая следы другого преступления

8195
12:30, 10 августа, 2018

В ГИБДД Удмуртии подтвердили информацию о двух погибших в ДТП на Сарапульском тракте

7126
09:30, 13 августа, 2018

Семья из Сарапула застряла на одном из островов на Каме

4676
08:30

Священник потребовал запретить новый клип Светланы Лободы

19:40, 11 августа, 2018
82321

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж

2696
15:46, 13 августа, 2018

Житель Сочи исправил дорожную разметку

2355
12:47, 11 августа, 2018

Четыре члена банды «ГТА» получили пожизненный срок за 17 убийств

2238
14:39, 09 августа, 2018

Федеральная служба охраны подала в суд на Леонида Ярмольника

2148
17:35, 11 августа, 2018

Компания «Xiaomi» прекратит выпуск смартфонов

18:30, 09 августа, 2018
3254

Ученые объяснили любовь кошек к коробкам

3014
16:55, 08 августа, 2018

У жены президента Сирии нашли злокачественную опухоль

2715
18:45, 08 августа, 2018

Главы пяти стран поделят Каспийское море

2280
16:48, 10 августа, 2018

Крис Хемсворт и Крис Пайн отказались сниматься в продолжении «Стартрека»

2211
19:51, 11 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: благоустройство Центральной площади Ижевска и спасение туристов на Каме

Удмуртия в минуту: самые распространенные кибер-преступления и изменение в составе «Ижстали»

14 августа, 2018

Удмуртия в минуту: убытки «ИжАвто» и смертельное ДТП по Ижевском

13 августа, 2018