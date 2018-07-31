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Преступное сообщество в течении года орудовало в двух городах и семи районах Удмуртии

15:45, 31 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
15:45, 31 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
363
0
#Ижевск\n#кража\n#проститутки\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#разбой\n#преступная группировка
363
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Участниками ОПС являлись 11 человек.

Ижевск. Удмуртия. Расследование уголовного дела по обвинению участников преступного сообщества в совершении тяжких преступлений закончили в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, преступления совершались на территории Можги, Ижевска, Можгинского, Малопургинского, Завьяловского, Вавожского, Сюмсинского, Увинского и Алнашского районов.

Следствие установило, что в марте 2016 года ранее судимый житель Можги, имевший определенный авторитет в преступной среде и обширные криминальные связи, создал преступное сообщество из 11 человек. Они не имели постоянного и законного источника дохода, ранее судимы. Некоторые находились в федеральном розыске.

Преступное сообщество состояло из трёх структурных подразделений, одно из которых специализировалось на совершении краж электро-бензоинструментов из частных домовладений. Участники второго совершали грабежи, разбои и вымогательства на территории Можги. Организацией и вовлечением в занятие проституцией руководила сожительница лидера ОПС, ранее судимая за совершение аналогичных преступлений. В занятие проституцией на территории Ижевска вовлекались девушки, проживающие в Можге. С целью принуждения к занятию проституцией в отношении них применялось насилие.

«Преступления участниками ОПС совершались нагло, дерзко, с применением бейсбольных бит и оружия. Потерпевших с целью устрашения вывозили за пределы города, в безлюдные места», - сообщила замначальника следственного управления МВД по Удмуртии Анна Буракова.

Она отметила, что преступное сообщество существовало с марта 2016 года по март 2017 года, пока преступную деятельность не пресекли сотрудники Межрайонного отдела № 6 Управления уголовного розыска республиканского МВД и Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Удмуртии.

Установлено, что в результате преступных действий потерпевшим причинён имущественный ущерб на общую сумму свыше 1,3 млн рублей. В ходе следствия потерпевшим возмещён ущерб в сумме 582 тыс. рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Отметим, что за совершённые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

15:45, 31 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
363
0
#Ижевск\n#кража\n#проститутки\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#разбой\n#преступная группировка

 

 

 


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