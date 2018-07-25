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В Удмуртии у лидеров и активистов преступных групп изъяли три обреза и пистолет-пулемет

10:00, 25 июля, 2018
Дарья Снидкова
10:00, 25 июля, 2018
Дарья Снидкова
181
0
#ФСБ\n#оружие\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#криминал
181
0

Они занимались незаконной игорной и банковской деятельностью.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии у лидеров и активных участников организованных преступных групп изъяли огнестрельное оружие. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.

Преступные группы занимались вымогательством, незаконной банковской и игорной деятельностью.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты три обреза гладкоствольных охотничьих ружей и пистолет-пулемет», - говорится в сообщении.

В ходе следствия выяснилось, что оружие хранилось не для террористической или экстремистской деятельности.

По факту незаконного оборота оружия возбудили уголовные дела по статье 222 УК РФ.

10:00, 25 июля, 2018
Дарья Снидкова
181
0
#ФСБ\n#оружие\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#криминал

 

 

 


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