В Удмуртии у лидеров и активистов преступных групп изъяли три обреза и пистолет-пулемет

Они занимались незаконной игорной и банковской деятельностью.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии у лидеров и активных участников организованных преступных групп изъяли огнестрельное оружие. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.

Преступные группы занимались вымогательством, незаконной банковской и игорной деятельностью.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты три обреза гладкоствольных охотничьих ружей и пистолет-пулемет», - говорится в сообщении.

В ходе следствия выяснилось, что оружие хранилось не для террористической или экстремистской деятельности.

По факту незаконного оборота оружия возбудили уголовные дела по статье 222 УК РФ.