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      В Удмуртии посадили педофилов, которые надругались над мальчиками

      08:30, 17 января, 2018
      Анна Торхова
      08:30, 17 января, 2018
      Анна Торхова
      630
      0
      #педофил\n#Удмуртия\n#приговор\n#Завьялово\n#суд
      Фото: pixabay.com
      630
      0

      Один из мужчин проведет в колонии строгого режима 14 лет, второй - 12 лет и 9 месяцев.

      Завьялово. Удмуртия.  В Удмуртии вынесли приговор жителям Завьялово, которые надругались над мальчиками. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

      Установлено, что 40-летний и 46-летний мужчины проживали совместно. Один из них в течение месяца привозил с разрешения матери своего 5-летнего сына к себе домой. Именно там мужчины и совершали над мальчиком насильственные действия сексуального характера.

      «В  ходе следствия был выявлен факт совершения аналогичного преступления этим обвиняемым десять лет назад.  В 2005 году, проживая с женщиной и ее 7-летним сыном, оставаясь наедине с ребенком, он демонстрировал ему видеоизображения порнографического характера и совершал сексуальное насилие», - сообщает пресс-служба ведомства.  

      Кроме того, один из педофилов познакомился в Интернете с 15-летним подростком. В ходе переписки обвиняемый отправлял мальчику порно изображения.

      Психически нездоровые мужчины проведут в колонии строгого режима 14 лет и 12 лет и 9 месяцев.

      08:30, 17 января, 2018
      Анна Торхова
      630
      0
      #педофил\n#Удмуртия\n#приговор\n#Завьялово\n#суд

       

       

       

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