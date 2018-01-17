В Удмуртии посадили педофилов, которые надругались над мальчиками

Один из мужчин проведет в колонии строгого режима 14 лет, второй - 12 лет и 9 месяцев.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор жителям Завьялово, которые надругались над мальчиками. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Установлено, что 40-летний и 46-летний мужчины проживали совместно. Один из них в течение месяца привозил с разрешения матери своего 5-летнего сына к себе домой. Именно там мужчины и совершали над мальчиком насильственные действия сексуального характера.

«В ходе следствия был выявлен факт совершения аналогичного преступления этим обвиняемым десять лет назад. В 2005 году, проживая с женщиной и ее 7-летним сыном, оставаясь наедине с ребенком, он демонстрировал ему видеоизображения порнографического характера и совершал сексуальное насилие», - сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, один из педофилов познакомился в Интернете с 15-летним подростком. В ходе переписки обвиняемый отправлял мальчику порно изображения.

Психически нездоровые мужчины проведут в колонии строгого режима 14 лет и 12 лет и 9 месяцев.