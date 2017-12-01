13-летний школьник ушёл из дома и не вернулся.

Глазов. Удмуртия. Мальчика-подростка разыскивают в Глазове. Об этом сообщили корреспондентам «Сусанина» в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

С заявлением в ведомство обратилась мама пропавшего ребенка. На данный момент проводятся розыскные мероприятия.

Как сообщают пользователи соцсети Вконтакте в группе «Глазов Где Гай Стоят», мальчика зовут Сабреков Дамир.

Приметы: рост – 168 см, худощавый. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черную вязаную шапку, черные классические брюки, серые ботинки, с синим школьным рюкзаком.

Всех, у кого есть какая-либо информация о мальчике, просят обратиться в полицию.