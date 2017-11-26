Маньяк с топором, проведший в тюрьме более 20 лет, вышел на свободу в Удмуртии

В 90-е годы его жертвами стали пять человек. Еще столько же он совершил покушений на жизнь.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на свободу вышел отсидевший более 20 лет маньяк. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил бывший пресс-секретарь Следственного управления СКР по Удмуртской Республике Сергей Макаров.
«Вышел на свободу Юрий Артамонов. Тот самый «сантехник» с топором, на счету которого десяток убийств пожилых женщин, совершенных в Ижевске в период с октября 1995 года по февраль 1997-го», - написал он. По словам Макарова, благодаря изменению законодательства вместо пожизненного заключения маньяк получил 22 года и 10 месяцев колонии.
Артамонову посвящена часть второй книги «Криминальные войны Удмуртии». Автор сообщает, что маньяк переодевался сантехником и спрятав топор ходил по квартирам. «В итоге, жертвами маньяка стали пять человек. Столько же он совершил покушений на жизнь», - сообщается в издании.
Топорная работа
"27 марта 1996 года. Квартира женщины 1928 года рождения. "Сантехник" для вида постучал по трубам, убедился, что старушка в квартире одна - одинешенька и ... попросил воды напиться. Старушка - отставная учительница английского языка, бросилась выполнять просьбу "мастера". Врожденная интеллигентность не позволила пенсионерке предложить гостю сделать это самому.