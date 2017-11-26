Маньяк с топором, проведший в тюрьме более 20 лет, вышел на свободу в Удмуртии

В 90-е годы его жертвами стали пять человек. Еще столько же он совершил покушений на жизнь.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на свободу вышел отсидевший более 20 лет маньяк. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил бывший пресс-секретарь Следственного управления СКР по Удмуртской Республике Сергей Макаров.

«Вышел на свободу Юрий Артамонов. Тот самый «сантехник» с топором, на счету которого десяток убийств пожилых женщин, совершенных в Ижевске в период с октября 1995 года по февраль 1997-го», - написал он. По словам Макарова, благодаря изменению законодательства вместо пожизненного заключения маньяк получил 22 года и 10 месяцев колонии.

Артамонову посвящена часть второй книги «Криминальные войны Удмуртии». Автор сообщает, что маньяк переодевался сантехником и спрятав топор ходил по квартирам. «В итоге, жертвами маньяка стали пять человек. Столько же он совершил покушений на жизнь», - сообщается в издании.