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      В Балезино нашли артиллерийский снаряд со взрывателем

      10:40, 18 июля, 2017
      10:40, 18 июля, 2017
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      #Балезино\n#Удмуртия\n#взрывы\n#происшествие\n#взрывчатка\n#Росгвардия
      Фото: пресс-служба Росгвардии по Удмуртии
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      Опасную находку вывезли на полигон и уничтожили.

      Балезино. Удмуртия. Артиллерийский снаряд со взрывателем нашли и обезвредили в Балезино. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии.

      Рабочие строительной организации 17 июля при разгрузке песчано-гравийной смеси в одном из дворов дома по улице Железнодорожной нашли в ней предмет, похожий на снаряд, и сообщили об этом в отдел полиции.

      До приезда группы место, где был обнаружен подозрительный предмет, оцепили. Затем саперы ОМОНа установили, что находка – это 76-мм артиллерийский снаряд с взрывателем.

      Взрывотехники вывезли опасную находку во взрывозащитном контейнере на полигон и уничтожили накладным зарядом.

      10:40, 18 июля, 2017
      174
      0
      #Балезино\n#Удмуртия\n#взрывы\n#происшествие\n#взрывчатка\n#Росгвардия

       

       

       

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