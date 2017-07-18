В Балезино нашли артиллерийский снаряд со взрывателем

Опасную находку вывезли на полигон и уничтожили.

Балезино. Удмуртия. Артиллерийский снаряд со взрывателем нашли и обезвредили в Балезино. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии.

Рабочие строительной организации 17 июля при разгрузке песчано-гравийной смеси в одном из дворов дома по улице Железнодорожной нашли в ней предмет, похожий на снаряд, и сообщили об этом в отдел полиции.

До приезда группы место, где был обнаружен подозрительный предмет, оцепили. Затем саперы ОМОНа установили, что находка – это 76-мм артиллерийский снаряд с взрывателем.

Взрывотехники вывезли опасную находку во взрывозащитном контейнере на полигон и уничтожили накладным зарядом.