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      Сбитый на трассе под Воронежем мальчик из Удмуртии скончался в больнице

      09:28, 22 июня, 2017
      Ксения Чернова
      09:28, 22 июня, 2017
      Ксения Чернова
      319
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      #дети\n#ДТП\n#Удмуртия\n#Воронеж\n#происшествие\n#гибель детей
      319
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      Вместе с родителями ребенок ехал на отдых в Сочи.

      Воронеж. В воронежской больнице скончался 8-летний мальчик из Удмуртии. Как сообщается на сайте vrn.kp.ru, ребенок провел в медучреждении больше 2 недель после серьезной аварии на трассе.

      Известно, что школьник вместе с родителями ехал из Удмуртской Республики на отдых в Сочи. 3 июня в Новохоперском районе семья ненадолго остановилась на отдых. Когда мальчик возвращался в машину, его сбила «Лада Гранта».

      По предварительным данным, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу. 21 июня он скончался.

      09:28, 22 июня, 2017
      Ксения Чернова
      319
      0
      #дети\n#ДТП\n#Удмуртия\n#Воронеж\n#происшествие\n#гибель детей

       

       

       

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