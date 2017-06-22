Сбитый на трассе под Воронежем мальчик из Удмуртии скончался в больнице

Вместе с родителями ребенок ехал на отдых в Сочи.

Воронеж. В воронежской больнице скончался 8-летний мальчик из Удмуртии. Как сообщается на сайте vrn.kp.ru, ребенок провел в медучреждении больше 2 недель после серьезной аварии на трассе.

Известно, что школьник вместе с родителями ехал из Удмуртской Республики на отдых в Сочи. 3 июня в Новохоперском районе семья ненадолго остановилась на отдых. Когда мальчик возвращался в машину, его сбила «Лада Гранта».

По предварительным данным, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу. 21 июня он скончался.