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      Житель Ижевска продавал поддельные доллары

      08:00, 06 апреля, 2017
      08:00, 06 апреля, 2017
      209
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      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#деньги\n#доллары
      Фото: pixabay.com
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      Ему назначили наказание в виде условного лишения свободы.

      Ижевск. Житель Ижевска продавал поддельные доллары. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, злоумышленнику назначили наказание в виде условного лишения свободы.

      В ходе следствия удалось установить, что мужчина в апреле 2016 года незаконно приобрел поддельную валюту - 85 купюр Федеральной резервной системы США достоинством 100 долларов.

      Затем ижевчанин трижды сбыл деньги по цене ниже той, что была установленная Центробанком России.

      В итоге мужчина причинил потерпевшим ущерб более 30 тыс. рублей.

      08:00, 06 апреля, 2017
      209
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#деньги\n#доллары
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