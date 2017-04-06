Ему назначили наказание в виде условного лишения свободы.

Ижевск. Житель Ижевска продавал поддельные доллары. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, злоумышленнику назначили наказание в виде условного лишения свободы.

В ходе следствия удалось установить, что мужчина в апреле 2016 года незаконно приобрел поддельную валюту - 85 купюр Федеральной резервной системы США достоинством 100 долларов.

Затем ижевчанин трижды сбыл деньги по цене ниже той, что была установленная Центробанком России.

В итоге мужчина причинил потерпевшим ущерб более 30 тыс. рублей.