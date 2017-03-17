Мужчина после освобождения из тюрьмы перестал выплачивать наложенные на него уголовные штрафы.

Кизнер. У должника из Удмуртии арестовали баян стоимостью 4 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, мужчина после освобождения из тюрьмы перестал выплачивать наложенные на него уголовные штрафы.

Известно, что ранее злодея приговорили к лишению свободы и двум штрафам в размере 8 тыс. рублей каждый.

«Находясь в колонии, мужчина работал и погашал задолженность. Но по выходу на свободу выплаты прекратились. Должник трудоустраиваться не собирается и оставшиеся 3 800 рублей оплачивать не торопится», - говорится в сообщении.

Отметим, что от самостоятельной реализации баяна должник отказался. Музыкальный инструмент изъяли и передали на реализацию в Росимущество.