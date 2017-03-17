  • $ 58.24 ↓
  • € 62.49 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      У должника из Удмуртии арестовали баян

      14:07, 17 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      14:07, 17 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      286
      0
      #судебные приставы\n#Ижевск\n#Кизнер\n#Удмуртия\n#арест\n#штраф
      Фото: Википедия
      286
      0

      Мужчина после освобождения из тюрьмы перестал выплачивать наложенные на него уголовные штрафы.

      Кизнер. У должника из Удмуртии арестовали баян стоимостью 4 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, мужчина после освобождения из тюрьмы перестал выплачивать наложенные на него уголовные штрафы.

      Известно, что ранее злодея приговорили к лишению свободы и двум штрафам в размере 8 тыс. рублей каждый.

      «Находясь в колонии, мужчина работал и погашал задолженность. Но по выходу на свободу выплаты прекратились. Должник трудоустраиваться не собирается и оставшиеся 3 800 рублей оплачивать не торопится», - говорится в сообщении.

      Отметим, что от самостоятельной реализации баяна должник отказался. Музыкальный инструмент изъяли и передали на реализацию в Росимущество.

      14:07, 17 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      286
      0
      #судебные приставы\n#Ижевск\n#Кизнер\n#Удмуртия\n#арест\n#штраф
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа