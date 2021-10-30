IT-компания из Удмуртии разработает модуль синтеза речи

На реализацию проекта она получила грант в 4 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская IT-компания ООО «Силеро» разработает модуль синтеза речи. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития Удмуртской Республики.

Компания прошла отбор фонда содействия инновациям по программе «Старт – Искусственный интеллект – 1» и выиграла грант 4 млн рублей на реализацию своего проекта. Всего на конкурс поступило 159 заявок из 42 субъектов России. По итогу финансирование получили 38 проектов на общую сумму 151,7 млн рублей.

Проект компании — модуль синтеза речи основан на применении моделей нейронных сетей. Программа сможет превращать текст в аудиосигнал, имитирующий человеческую речь.

Синтез речи можно будет применять для создания аудиокниг и дубляжа мультимедийных продуктов. Также программа упростит производство и поддержку работы различных систем голосового оповещений и функций автоответчика в работе колл-центров.

Даже получится увеличить количество контента с аудиозаписями на языках народов России и СНГ, в том числе в системах для людей с ограниченными возможностями здоровья.