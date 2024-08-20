Более 400 случаев рака лёгких выявили в Удмуртии с начала года

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала года выявили 408 случаев рака лёгких. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Основной причиной возникновения рака лёгких можно назвать курение – причём не только обычных сигарет, но и модных вейпов. На втором месте по степени опасности — профессиональная деятельность, связанная с вредными производствами. При вдыхании асбеста, хрома, продуктов обработки нефти, угля и других вредных химических веществ легочная ткань получает повреждения, которые со временем могут вызывать онкологию. Вероятность заболеть повышают хронические заболевания легких и наличие близких родственников с таким диагнозом», — рассказала заведующая онкологическим отделением хирургических методов лечения Республиканского онкодиспансера Надежда Бочкарёва.

Чаще всего болезнь выявляется у мужчин в возрасте 65-74 лет. Как отмечают онкологи, отдельная опасность данного вида рака в том, что внешние его симптомы проявляются только на поздних стадиях. За 7 месяцев 2024 года в Удмуртии было выявлено 408 случаев рака лёгких, и только 29% — на ранней стадии.

«Очень важно регулярно — не реже раза в два года — проходить такие диагностические мероприятия, как флюорография или рентген лёгких. Они позволяют своевременно диагностировать злокачественное новообразование и начать лечение», — отмечает Надежда Бочкарёва.