Яр. Удмуртия. Кабинет доабортного консультирования открыли в Ярской районной больнице. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Удмуртской Республики в ТГ-канале.

Отметим, что за 7 месяцев 2024 года 187 женщин в Удмуртии отказались от решения прерывать беременность и сохранили жизнь своему ребенку. Пять из них — мамы из Ярского района.

Жительницы Удмуртии, которые сомневаются, что хотят сохранить беременность, находятся в состоянии тревоги — могут обратиться в Центр медико-социальной поддержки беременных женщин и получить консультацию психолога.