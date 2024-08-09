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Кабинет доабортного консультирования открыли в Ярской районной больнице

10:40, 09 августа, 2024
Кабинет доабортного консультирования открыли в Ярской районной больнице
10:40, 09 августа, 2024
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#Удмуртия\n#Яр\n#беременность\n#материнство\n#мама\n#родители\n#новорожденный
Фото: Центр общественного здоровья Минздрава Удмуртии
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С начала года в Удмуртии 187 женщин отказались от прерывания беременности и сохранили жизнь малышу.

Яр. Удмуртия. Кабинет доабортного консультирования открыли в Ярской районной больнице. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Удмуртской Республики в ТГ-канале. 

Отметим, что за 7 месяцев 2024 года 187 женщин в Удмуртии отказались от решения прерывать беременность и сохранили жизнь своему ребенку. Пять из них — мамы из Ярского района. 

Жительницы Удмуртии, которые сомневаются, что хотят сохранить беременность, находятся в состоянии тревоги — могут обратиться в Центр медико-социальной поддержки беременных женщин и получить консультацию психолога. 

10:40, 09 августа, 2024
89
0
#Удмуртия\n#Яр\n#беременность\n#материнство\n#мама\n#родители\n#новорожденный