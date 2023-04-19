Пилотная «Школа диабета» открылась в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. «Школа диабета» начала работать в начале апреля на базе ГКБ №6 Ижевска в рамках федеральной программы «Сахарный диабет». Как сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии, занятия проходят ежедневно по будним дням.

Записаться на них может любой житель Ижевска, у которого диагностирован сахарный диабет 1 или 2 типа. Для этого нужно обратиться к терапевту по месту медицинского обслуживания.

Планируется, что ежегодно обучение здесь будут проходить около 1 000 человек. В течение недели врачи-эндокринологи учат пациентов качественно жить с этим заболеванием: вести образ жизни, не провоцирующий осложнения, пользоваться глюкометрами, подбирать дозы инсулина и правильно ставить инъекции.

Напомним, в группе риска по сахарному диабету находятся люди с избыточной массой тела, пациенты, у которых имеется наследственная предрасположенность. При наличии таких симптомов, как сухость во рту, учащенное мочеиспускание, упадок сил, апатия, долгое заживление ран, быстрые смены настроения — необходимо обращаться к врачу.

«Данная школа для нас пилотный проект. Если ее работа будет востребована, в дальнейшем планируем открывать такие школы и в других больницах, чтобы максимально охватить всех пациентов», отметила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Отметим, что в республике под наблюдением врачей находится более 52 тысяч пациентов с данным заболеванием. Ежегодно в республике выявляется около 3,5 тыс. новых случаев диабета 1 и 2 типа. Большая часть из них выявляется в рамках профосмотров и диспансеризации.