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Шестикилограммовую миому успешно удалили хирурги ГКБ №6 Ижевска

12:25, 14 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Шестикилограммовую миому успешно удалили хирурги ГКБ №6 Ижевска
12:25, 14 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1645
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хирургия
Фото: пресс-служба Минздрава УР
1645
0

50-летняя пациентка идёт на поправку. 

Ижевск. Удмуртия. Миому, опухоль матки, весом почти в 6 кг удалили врачи ГКБ №6 Ижевска. Об этом в своём ТГ-канале сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

По её словам, к врачам обратилась 50-летняя женщина, у которой 6 лет назад обнаружили миому. Доброкачественная опухоль была небольшая и никак не беспокоила. Но за полгода вдруг разрослась так, что живот женщины увеличился, словно она была на пятом месяце беременности. 

Врачам пришлось провести объёмную операцию с удалением матки. Если бы пациентка пришла вовремя, гинекологи смогли бы использовать менее травматичные методы вмешательства. Сейчас женщина идёт на поправку. 

«Миома требует постоянного наблюдения. Очень важно регулярно проверять состояние своего здоровья, проходить профосмотры и диспансеризацию! Берегите себя!» — написала Эльвира Пинчук.

12:25, 14 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1645
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хирургия