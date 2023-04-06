За первые три месяца 2023 года в Удмуртии мышиной лихорадкой заразились 26 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с января по март зафиксировали 26 случаев мышиной лихорадки. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В 9 случаях болезнь была выявлена в Ижевске.

В 2022 году в регионе зарегистрировали 797 случаев лихорадки, что в 2,8 раза выше показателей 2021 года.

Отмечается, что для заражения не обязателен контакт с животным. Заболевание можно подхватить, если не вымыть руки после работы в огороде или саду, зачастую люди подхватывают инфекцию, вдохнув пыль вместе с вирусом.

Признаками заболевания мышиной лихорадкой считаются: ухудшение состояния, сыпь, интоксикация, поражение сосудов и почек. Сначала симптомы не сильно отличаются от обычной ОРВИ, но если запустить заболевание, то возникнут тяжелые последствия. Иногда болезнь может довести до летального исхода.

От мышиной лихорадки нет прививки, поэтому, чтобы обезопасить себя, дачникам советуют пользоваться масками и перчатками. Также следует чаще мыть руки с мылом и хранить продукты в недоступных для грызунов местах.