Каракулинскую районную больницу признали лучшей медорганизацией в республике

Каракулино. Удмуртия. Лучшей медицинской организацией в Удмуртии стала Каракулинская районная больница. Об этом сообщает пресс-служба ОМС Капитал МС.

Главный врач Каракулинской районной больницы получила диплом лауреата премии «Лидер качества медицинской помощи» и сертификат на 1 млн рублей на приобретение оргтехники для больницы.

Чтобы определить победителя, эксперты СМО вместе с региональным Минздравом и территориальным фондом ОМС проанализировали годовые результаты деятельности 42 медицинских организаций Удмуртии, которые работают в сфере ОМС.

Каракулинская районная больница стала лауреатом премии из-за высокого уровня эффективности диспансеризации, также у нее наибольший охват диспансерным наблюдением и отсутствуют обоснованные жалобы застрахованных лиц. Помимо этого у учреждения наименьшее количество выявленных дефектов/нарушений при оказании медпомощи и множество удовлетворенных доступностью и качеством помощи пациентов.

«При оценке учитывались, в первую очередь, те критерии, которые на сегодняшний день важны как для министерства здравоохранения Удмуртии, так и для наших пациентов: это своевременность оказания медицинской помощи, охват профилактическими мероприятиями, наличие обоснованных жалоб», — отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова.

Заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук рассказала, что в настоящий момент региональная система здравоохранения серьезно трансформируется. Помимо кадровых вопросов и темы оснащения решается задача повышения качества медпомощи, уровня удовлетворенности населения и вопросы пациентоориентированности больниц.

«Главная задача премии — повысить качество медицинской помощи во всех регионах РФ. И наша цель — стимулировать медицинские организации субъектов РФ к повышению качества медицинской помощи и повышению эффективности проведения профилактических мероприятий и диспансеризации в каждом регионе, тем самым способствуя переходу качества медпомощи на новый, более высокий уровень по всей стране», — рассказала руководитель страховой медицинской организации «Капитал МС» Надежда Гришина.