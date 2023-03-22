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В Удмуртии подвели итоги первого месяца работы новой системы записи к онкологам

16:23, 22 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии подвели итоги первого месяца работы новой системы записи к онкологам
16:23, 22 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
201
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#Удмуртия\n#здоровье\n#врачи\n#онкология\n#запись на приём
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
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Жители региона стали меньше жаловаться на сложности с записью.

Ижевск. Удмуртия. Благодаря новой системе записи к онкологам в Удмуртии удалось снизить количество жалоб от пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

Система, предусматривавшая квотирование ответственных за запись пациентов, заработала в конце января 2023 года. 

Ежедневно в поликлинику Республиканского онкодиспансера обращаются до 600 пациентов. Заведующий амбулаторно-поликлинической службы РКОД Владимир Дагаков рассказал, что раньше люди жаловались, что попасть на консультацию сложно и многие претензии были обоснованы. Чтобы решить проблему каждому медучреждению, в зависимости от количества прикрепленного населения, выделили индивидуальные квоты и назначили ответственных за запись к онкологу. Специалисты подбирают для пациента день и время, а также проверяют полноту собранных анализов и исследований. 

В результате после введения этих новшеств стало меньше жалоб от пациентов.

Также с момента внедрения системы записи к онкологу в три раза уменьшилось количество звонков в колл-центр онкодиспансера. Раньше в неделю операторы принимали от 8,5 до 10 тыс. звонков, а сейчас — от 2,5 до 3 тыс. вызовов.

«Мы видим, что за полтора месяца ситуация изменилась к лучшему. Людям не нужно дозваниваться до онкодиспансера, они могут подойти к ответственному в своей больнице и получить номерок, не обращаясь дополнительно к участковому терапевту», — отметила старший медрегистратор онкодиспансера Юлия Абрамова.

Ответственные лица в медорганизациях записывают пациентов на первичный прием после изучения их медицинских документов. В экстренных случаях поликлиника связывается с врачами онкодиспансера и больному назначают прием в течение трех дней.

16:23, 22 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
201
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#врачи\n#онкология\n#запись на приём