В Удмуртии подвели итоги первого месяца работы новой системы записи к онкологам

Ижевск. Удмуртия. Благодаря новой системе записи к онкологам в Удмуртии удалось снизить количество жалоб от пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Система, предусматривавшая квотирование ответственных за запись пациентов, заработала в конце января 2023 года.

Ежедневно в поликлинику Республиканского онкодиспансера обращаются до 600 пациентов. Заведующий амбулаторно-поликлинической службы РКОД Владимир Дагаков рассказал, что раньше люди жаловались, что попасть на консультацию сложно и многие претензии были обоснованы. Чтобы решить проблему каждому медучреждению, в зависимости от количества прикрепленного населения, выделили индивидуальные квоты и назначили ответственных за запись к онкологу. Специалисты подбирают для пациента день и время, а также проверяют полноту собранных анализов и исследований.

В результате после введения этих новшеств стало меньше жалоб от пациентов.

Также с момента внедрения системы записи к онкологу в три раза уменьшилось количество звонков в колл-центр онкодиспансера. Раньше в неделю операторы принимали от 8,5 до 10 тыс. звонков, а сейчас — от 2,5 до 3 тыс. вызовов.

«Мы видим, что за полтора месяца ситуация изменилась к лучшему. Людям не нужно дозваниваться до онкодиспансера, они могут подойти к ответственному в своей больнице и получить номерок, не обращаясь дополнительно к участковому терапевту», — отметила старший медрегистратор онкодиспансера Юлия Абрамова.

Ответственные лица в медорганизациях записывают пациентов на первичный прием после изучения их медицинских документов. В экстренных случаях поликлиника связывается с врачами онкодиспансера и больному назначают прием в течение трех дней.