Единый стандарт питания в детсадах и школах может появиться в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируют создать единый стандарт питания для детских садов и школ. Об этом «Сусанину» рассказала заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Ольга Абрамова.

Над документом работает группа, в которую входят представители министерства сельского хозяйства, Минсоцполитики Удмуртии, а также курирующие эти отрасли вице-премьеры.

«В нашем сознании должны быть четкие стандарты. Условно, есть меню, и ты не имеешь права от него отступать и не можешь кормить детей рыбой всю неделю, потому что у тебя на складе рыба», — пояснила Абрамова.

Одна из ряда причин для разработки такого документа — здоровье детей, которые большую часть дня проводят в детских садах и школах и питаются тем, что там подают. Второе —экономия средств. «Кто-то считает отходы? Нет. Имеет смысл что-то поправить, чтобы деньги не выбрасывать в мусорку. Мы покупаем продукты, тратим деньги на то, чтобы это приготовить, а потом просто сливаем в бак», — сказала вице-премьер.

Предполагается, что документ включит в себя единое меню, учитывающее предпочтения детей. Благодаря единообразию родители, надзорные органы смогут отслеживать, что должно быть у ребенка в тарелке именно сегодня. Кроме того, стандарт должен включать в себя единые технологические карты, стандарты контроля, оснащения школ.

«Я считаю, что меню ребенка в Ярском районе и меню ребенка в городе Ижевске должно быть одинаковым. Ребенок Ярского района не отличается от ребенка из Ижевска», — отметила Ольга Абрамова.

В рамках масштабной работы со всех школ уже собрана информация о том, какие продукты закупаются. По словам зампреда правительства, в учреждения закупается огромное количество наименований. «Только мягких сыров мы закупаем 5 наименований. Вопрос – для чего мы это делаем?», — сказал Абрамова. Этот и многие другие вопросы питания детей предстоит проработать.

В настоящее время закон Удмуртской Республики находится в разработке. Планируется, что стандарт получится запустить уже в будущем учебном году.