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Ещё 46 человек выписали из ковидариев Удмуртии после выздоровления

09:30, 02 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
Ещё 46 человек выписали из ковидариев Удмуртии после выздоровления
09:30, 02 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
124
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
124
0

Новых случаев — 50, госпитализировать пришлось 17 человек.

Ижевск. Удмуртия. В ковидарии Удмуртии госпитализировали ещё 17 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики в понедельник, 2 мая.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 2 762 человека.

Также за отчётные сутки после выздоровления выписали 46 человек. Одна женщина 83 лет скончалась.

Новых случаев заражения в Удмуртии выявили 50. В числе заболевших трое детей до 14 лет и 28 граждан старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии на 2 мая в республике зарегистрировали 165 946 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 161 413 человек выздоровели, 4 020 умерло.

Вакцинировалось в Удмуртии 697 386 человек.

09:30, 02 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
124
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус