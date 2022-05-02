Ещё 46 человек выписали из ковидариев Удмуртии после выздоровления

Ижевск. Удмуртия. В ковидарии Удмуртии госпитализировали ещё 17 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики в понедельник, 2 мая.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 2 762 человека.

Также за отчётные сутки после выздоровления выписали 46 человек. Одна женщина 83 лет скончалась.

Новых случаев заражения в Удмуртии выявили 50. В числе заболевших трое детей до 14 лет и 28 граждан старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии на 2 мая в республике зарегистрировали 165 946 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 161 413 человек выздоровели, 4 020 умерло.

Вакцинировалось в Удмуртии 697 386 человек.