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В Удмуртии ещё 1570 человек заразились коронавирусом за сутки

09:25, 24 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
В Удмуртии ещё 1570 человек заразились коронавирусом за сутки
09:25, 24 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
187
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
187
0

Госпитализировать пришлось 168 человек.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали 168 человек. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил оперштаб республики.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 27 922 человека.

Также за отчётные сутки в регионе выявили 1 570 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших 272 ребёнка до 14 лет и 246 граждан старше 65 лет. 2 011 человек выписали после выздоровления.

Восемь человек умерли. Мужчинам было 57, 71, 72, 97 лет. Женщинам было 69, 73, 78, 81 год.

Таким образом, всего на 24 февраля с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 143 763 лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции. 104 996 человек выздоровели, 3 720 скончались.

Вакцинировались в республике 691 352 человека.

09:25, 24 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
187
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус