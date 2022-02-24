В Удмуртии ещё 1570 человек заразились коронавирусом за сутки

Ижевск. Удмуртия. За сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали 168 человек. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил оперштаб республики.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 27 922 человека.



Также за отчётные сутки в регионе выявили 1 570 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших 272 ребёнка до 14 лет и 246 граждан старше 65 лет. 2 011 человек выписали после выздоровления.



Восемь человек умерли. Мужчинам было 57, 71, 72, 97 лет. Женщинам было 69, 73, 78, 81 год.



Таким образом, всего на 24 февраля с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 143 763 лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции. 104 996 человек выздоровели, 3 720 скончались.

Вакцинировались в республике 691 352 человека.