Заболеваемость ковидом в Удмуртии вышла на «плато»

Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Удмуртии вышла на «плато». Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, несмотря на ещё продолжающийся прирост суточной заболеваемости в регионе, фиксируется снижение пациентов, находящихся на амбулаторном лечении с симптомами инфекции. При этом становится больше пациентов, болеющих бессимптомно.

«Пока сохраняются высокие цифры ежедневно вновь выявленных лиц с положительными ПЦР-тестами на ковид, но при этом мы видим снижение количества пациентов, которые наблюдаются амбулаторно. Темпы тестирования у нас остаются высокими, на уровне 750-800 человек в день на 100 тысяч населения. Таким образом, мы можем предполагать, что выходим на так называемое «плато» нынешней волны. У нас регистрировался подъем заболеваемости в течение почти четырёх недель. Исходя из особенностей развития эпидемиологического процесса, к середине марта мы ожидаем снижение заболеваемости этой волны», — рассказала замминистра здравоохранения Удмуртии, врач-инфекционист Марина Петренко.

По данным министерства, на амбулаторном наблюдении врачей в Удмуртии находятся 38 тысяч человек, госпитализировано в стационары 1524 пациента. В республике, по данным на 16 февраля, развёрнуто 2116 коек. Тем не менее, отметила замминистра, говорить о завершении пандемии пока рано.

«На сегодняшний день коллективный иммунитет в нашей республике составляет 67%. Для того чтобы территория была защищена от инфекционных заболеваний, он должен быть более 80%. Поэтому ещё раз призываю наших граждан не пренебрегать вакцинацией и ревакцинацией по истечении 6 месяцев после перенесенного заболевания или предыдущей прививки — это поможет поддержать уровень антител к коронавирусной инфекции на необходимом уровне», — сказала Петренко.