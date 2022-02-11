Еще более 2,5 тысячи жителей Удмуртии заболели коронавирусом

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии коронавирусной инфекцией заразились еще 2 501 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

Всего за последние 24 часа в регионе проведено 11 508 тестов на коронавирус. В числе заболевших оказались 344 ребенка до 14 лет и 314 пожилых людей. В ковид-центры госпитализировали еще 280 человек.

Всего в больницах под наблюдением врачей находятся 42 557 жителей Удмуртии. 1 055 пациентов лежат в ковид-стационарах в состоянии средней тяжести, 236 человек находятся в тяжелом состоянии, 44 из них подключены к ИВЛ.

От инфекции вылечился 901 пациент. 10 человек, болевших ковидом, скончались. Женщинам было 60, 61, 71 и 74 года, мужчинам — 63, 65, 67, 72, 80 и 81 год.

За все время пандемии в Удмуртии зафиксировали 109 634 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 87 698 человек выздоровели, 3 565 скончались.