В Удмуртии выявили ещё 208 новых случаев заражения коронавирусом

10 человек умерло за сутки.

Ижевск. Удмуртия. Ещё 208 человек заразились коронавирусом в Удмуртии. Об этом в субботу, 4 декабря сообщил оперштаб республики.

Отмечается, что в числе заболевших 28 детей и 38 человек старше 65 лет. Также за отчётные сутки в республике выписали после выздоровления 178 человек. 10 человек скончались. Женщинам было 38, 62, 66, 79, 81, 82 года. Мужчинам было 44, 45, 57, 79 лет.



Таким образом, что всего на 4 декабря в Удмуртии зарегистрировали 75 888 лабораторно подтверждённых случаев заболевания ковидом. 63 909 человек выздоровели, 3 275 умерло.

Вакцинировались в республике 644 987 человек.