Снижение количества абортов без медицинских показаний отметили в Удмуртии

Активная работа идёт в рамках нацпроекта «Демография».

Ижевск. Удмуртия. Количество абортов без медицинских показаний снижается в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики. Активная работа в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, ведётся в медицинских организациях для снижения количества абортов без медицинских показаний.

По итогам работы Центра за январь-октябрь 2021 года обратилось 238 женщин, желающих искусственно прервать беременность. Всех женщин проконсультировали в сроке до 12 недель беременности. Из них определилось с выбором 174 женщины: приняли решение в пользу пролонгирования беременности 40 человек — 23%. В сравнении с 2019 и 2020 годами показатель отказа от аборта значительно улучшился. В 2019 году он составил 15%, 2020 году — 13,9 %. Итоговые показатели 2021 года ещё предстоит оценить.

Помимо консультирования беременных женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора или в сложной жизненной ситуации, психологи и социальный работник ведут приём населения для иного психологического консультирования. Во время реализации мероприятий информационно-оздоровительных проектов «Форумы здоровья», «Улицы здоровья», «Теплоход здоровья» в 2021 году проводились индивидуальные и групповые консультирования по вопросам сохранения и укрепления репродуктивного здоровья, профилактики профессионального, эмоционального выгорания, профилактики стресса, в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Также сотрудники Центра разработали программу «Психология репродуктивного выбора» с целью обучения специалистов кабинетов медико-социальной помощи (поддержки) беременных женщин (психологов, работающих на базе медицинских организаций Удмуртии, а также социальных работников).

В связи с тем, что кабинеты и центры доабортного консультирования продолжают открываться по всей России и в Удмуртии, специалисты БУЗ УР «РЦОЗ МП МЗ УР» разработали программу для обучения специалистов психологов и социальных работников.