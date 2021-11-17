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Жители Удмуртии без подтвержденной учетной записи на Госуслугах могут получить сертификат о вакцинации в МФЦ

10:10, 17 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
Жители Удмуртии без подтвержденной учетной записи на Госуслугах могут получить сертификат о вакцинации в МФЦ
10:10, 17 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
274
0
#Удмуртия\n#вакцинация\n#сертификация\n#МФЦ
Фото: pixabay.com
274
0

Чтобы получить услугу, нужно заранее записаться на прием.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии, кто не имеет подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг, могут получить бумажный сертификат о вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития Удмуртской Республики.

Сертификат о прививках против коронавируса или перенесенном заболевании выдают в любом МФЦ в окнах приема и выдачи документов. Услуга предоставляется бесплатно, ее может получить любой совершеннолетний, в том числе иностранцы и лица без гражданства либо их уполномоченные представители.

Для получения сертификата с собой нужно иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС, если он имеется, и загранпаспорт, если также необходим сертификат на английском языке.

Если в МФЦ обращается законный представитель, то ему нужен документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его полномочия.

В настоящее время попасть в МФЦ можно по предварительной записи. В помещении разделяют потоки посетителей, поэтому в понедельник, вторник, четверг, субботу могут прийти все желающие, а в среду и пятницу пускают только с QR-кодами и ПЦР-тестами.

10:10, 17 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
274
0
#Удмуртия\n#вакцинация\n#сертификация\n#МФЦ
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