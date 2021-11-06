Более 8 тысяч человек в Удмуртии страдают когнитивными нарушениями

Для оказания им медицинской помощи в регионе создано два центра на базе 1 РКБ и ГКБ №9.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии живут более 8 тыс. пациентов с когнитивными нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.
Одними из самых известных болезней мозга являются эпилепсия, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера.
В Удмуртии пациентам с рассеянным склерозом оказывают медицинскую помощь в центре рассеянного склероза на базе Первой РКБ. Для людей с болезнью Паркинсона и другими экстрапирамидными нарушениями организован Республиканский центр Болезни Паркинсона и расстройств движения на базе ГКБ №9.
В основном в эти центры пациентов направляют неврологи, но иногда и офтальмологи, эндокринологи и другие специалисты.
Чтобы снизить риск развития когнитивных нарушений в Минздраве рекомендуют завести 6 простых привычек:
- следить за уровнем питательных веществ и витаминов в еде;
- хорошо высыпаться, чтобы мозг успевал восстанавливаться, перезаряжаться и подготавливаться к новому дню;
- регулярно делать небольшую зарядку;
- тренировать мозг: читать, танцевать,играть в настольные игры или на музыкальных инструментах, заучивать стихи и песни. Особенно полезны кроссворды – они могут отсрочить ухудшение памяти на 2,5 года;
- не прописывать себе лекарства без консультации врача;
- регулярно проверять уровень холестерина, сахара в крови, измерять давление и проходить тесты на дефицит витаминов и минералов.