С 1 октября постоянный пункт вакцинации сменит дисклокацию.

Ижевск. Удмуртия. Успеть поставить прививку от коронавируса на Центральной площади Ижевска можно до 30 сентября. К концу недели постоянный пункт вакцинации поменяет адрес, сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

1 октября прививочный кабинет переедет в Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Он расположен на площади имени 50-летия Октября, 21. Пройти вакцинацию от ковида в рабочие дни можно по прежнему графику - с 08:00 до 19:00, в выходные кабинет будет работать с 10:00 до 16:00.

Кроме того, 1 октября новый пункт вакцинации откроется в ТРЦ «Талисман» на улице Холмогорова, 11. Он будет работать с 13:00 до 19:00.

С 28 сентября по 3 октября мобильный комплекс будет принимать желающих вакцинироваться на парковке возле ТЦ «Мой Порт» (улица Кирова, 146) с 10:00 до 18:00. Также на этой неделе прививку можно поставить в ТРЦ «Молл Матрица» (улица Баранова, 87) и в здании страховой компании «Капитал» (улица Максима Горького, 64).