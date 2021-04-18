За сутки в Удмуртии скончался один пациент с выявленным коронавирусом

Зарегистрировано 63 новых случая.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки выявили 63 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный Оперштаб на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 23 жителей Ижевска, 8 жителей Увинского района, 6 жителей Глазова, 5 жителей Сарапула, 4 жителей Кезского района, 3 жителей Воткинска, 3 жителей Юкаменского района, по два случая зарегистрировано в Алнашском, Балезиснком, Глазовском районах, по одному случаю в Воткинском, Камбарском, Красногосрком, Сарапульском, Шарканском районах.

Среди заражённых 5 детей до 14 лет и 25 человек старше 65 лет. Состояние заболевших: 2 597 в удовлетворительном состоянии, 360 средней степени тяжести, 62 в тяжелом состоянии.

Один летальный случай — скончалась 90-летняя женщина. 69 человек справились с болезнью, их выписали.