Категории тестируемых на коронавирус расширили в Удмуртии

Теперь на инфекцию будут проверять пациентов с признаками ОРВИ.

Ижевск. Удмуртия. Категории тестируемых граждан на коронавирусную инфекцию расширили в Удмуртии. Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов во время традиционного вечернего эфира в соцсетях.

«С 1 декабря все пациенты с признаками ОРВИ, не исключающие коронавирусную инфекцию, независимо от возраста тестируются на Covid-19», — подчеркнул Бречалов.

Отметим, что за последнюю неделю ноября ОРВИ в Удмуртии заболели 10 875 жителей, в том числе 6 688 детей в возрасте до 14 лет.