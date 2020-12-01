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Категории тестируемых на коронавирус расширили в Удмуртии

19:26, 01 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
Категории тестируемых на коронавирус расширили в Удмуртии
19:26, 01 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
152
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#ОРВИ
Фото: pixabay.com
152
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Теперь на инфекцию будут проверять пациентов с признаками ОРВИ.

Ижевск. Удмуртия. Категории тестируемых граждан на коронавирусную инфекцию расширили в Удмуртии. Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов во время традиционного вечернего эфира в соцсетях.

«С 1 декабря все пациенты с признаками ОРВИ, не исключающие коронавирусную инфекцию, независимо от возраста тестируются на Covid-19», — подчеркнул Бречалов.

Отметим, что за последнюю неделю ноября ОРВИ в Удмуртии заболели 10 875 жителей, в том числе 6 688 детей в возрасте до 14 лет.

19:26, 01 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
152
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#ОРВИ