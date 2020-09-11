10 московских врачей отправились на помощь медикам Удмуртии в борьбе с коронавирусом

Бригада поделится практическими навыками.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию едет бригада московских врачей для помощи медикам в лечении пациентов с COVID-19. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

10 специалистов из Москвы отправились в Удмуртию для оказания консультативно-методической и практической помощи врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Бригаду возглавил врач-хирург госпиталя для ветеранов войн №1 Сергей Андреев. Для него это уже не первый опыт руководства такими бригадами.

11 сентября в Удмуртии зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе 3773 пробы оказались положительными. В связи с ростом заболеваемости с 11 сентября в республике вновь ввели масочный режим в общественных местах.