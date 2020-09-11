  • $ 75.53 ↓
  • € 89.3 ↓

10 московских врачей отправились на помощь медикам Удмуртии в борьбе с коронавирусом

20:32, 11 сентября, 2020
Анна Торхова
10 московских врачей отправились на помощь медикам Удмуртии в борьбе с коронавирусом
20:32, 11 сентября, 2020
Анна Торхова
360
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
360
0

Бригада поделится практическими навыками.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию едет бригада московских врачей для помощи медикам в лечении пациентов с COVID-19. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

10 специалистов из Москвы отправились в Удмуртию для оказания консультативно-методической и практической помощи врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Бригаду возглавил врач-хирург госпиталя для ветеранов войн №1 Сергей Андреев. Для него это уже не первый опыт руководства такими бригадами.

11 сентября в Удмуртии зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе 3773 пробы оказались положительными. В связи с ростом заболеваемости с 11 сентября в республике вновь ввели масочный режим в общественных местах.

20:32, 11 сентября, 2020
Анна Торхова
360
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Знакомы ли вы с уральским сленгом?

16:48, 21 августа, 2020

Сможете ли вы узнать русскую классику по эпиграфу?

11:20, 21 августа, 2020

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

49 новых случаев заражения коронавирусом и 2 летальных исхода зарегистрировали в Удмуртии

09:11, 04 сентября, 2020
2957

1 человек погиб и 5 пострадали в ДТП возле села Макарово в Удмуртии

2861
18:40, 06 сентября, 2020

Врачи нашли коронавирус у 48 жителей Удмуртии

2595
09:22, 06 сентября, 2020

Во «Дворе Калашникова» в Ижевске незаконно установили забор

2224
14:15, 09 сентября, 2020

День города в Можге: программа праздника

2087
12:15, 04 сентября, 2020

В России изменят режим работы врачей с коронавирусными пациентами

11:26, 10 сентября, 2020
2160

Петросяну и Винокуру пришлось эвакуироваться с концерта в Сочи

1976
14:42, 06 сентября, 2020

13 молодых людей задержала ФСБ по подозрению в подготовке терактов в школах

1909
15:53, 04 сентября, 2020

На служебную машину Голиковой напал автоподставщик

1849
09:57, 06 сентября, 2020

Российские больницы начнут получать вакцину от COVID-19 на следующей неделе

1556
18:39, 07 сентября, 2020

Коронавирус не отменит Олимпиаду-2021 в Токио

12:33, 07 сентября, 2020
2007

Козел съел полицейские протоколы из патрульного автомобиля в США

1828
16:37, 06 сентября, 2020

Коронавирус оставил Европу без дискотек и ночных клубов

1714
11:43, 06 сентября, 2020

Ридли Скотт анонсировал съемки нового «Чужого»

1537
16:59, 07 сентября, 2020

Мексиканские палеонтологи нашли 200 скелетов мамонтов

1301
18:12, 04 сентября, 2020

Лонгриды

Менделеевский уровень: школа Камбарки откроет профильные классы по химии

09:47, 08 сентября, 2020
1629

Понедельник: хороший, плохой, злой?

09:05, 21 августа, 2020
3921

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
8448

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
7825

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
7826

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
7021

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
7330

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
14785

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
12373

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
9859

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
17387

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
15398

Статьи

Наталья Оганезова: законопроект о ежегодной денежной выплате к началу учебного года в интересах абсолютно всех родителей

11:31
293

А вдруг это коронавирус: что делать жителям Удмуртии при ухудшении самочувствия

16:00, 09 сентября, 2020
2015

Как решить две большие проблемы Удмуртии: бедность и здравоохранение

12:20, 08 сентября, 2020
907

В ижевском микрорайоне Люлли возводят новую автоматизированную котельную

16:46, 24 августа, 2020
2569

Жизнь после К

17:38, 21 августа, 2020
4189

На фестивале «Эктоника и Бабушкина дача» в Удмуртии собрали 890 кг вторсырья

09:19, 20 августа, 2020
2335

Здесь учились сотрудники Google и Microsoft: в Ижевске открылась ИТ-академия «ШАГ»

08:30, 17 августа, 2020
2864

Свой маленький Ижевск на природе

12:36, 13 августа, 2020
3676

Новые возможности от Газпромбанка

08:30, 29 июля, 2020
3057

Удмуртские экологи проведут свою экспертизу проекта завода в Камбарке

09:20, 25 июля, 2020
2922

В Ижевске концессионер реконструирует ЦТП на самых проблемных участках

17:56, 23 июля, 2020
3588

В Ижевск приходит культура осознанного потребления: в городе открылся первый SWOP маркет

14:39, 15 июля, 2020
3329

Массаж нерукотворный (18+)

11:00, 14 июля, 2020
5880

Лечение в лучших клиниках Израиля

09:40, 07 июля, 2020
3332

В сердце города: как проходит реконструкция теплосетей на плотине Ижевского пруда

19:06, 30 июня, 2020
4484

Давай меняться

12:25, 17 июня, 2020
4943

На пути к лучшему будущему

12:40, 16 июня, 2020
6765

Мировая премьера. Volkswagen Jetta в Удмуртии

08:30, 15 июня, 2020
3439

Все в онлайн: как Почта России помогает бизнесу пройти испытание коронавирусом

10:20, 08 июня, 2020
3102

Робот на службе энергетиков Ижевска

09:22, 27 мая, 2020
4695