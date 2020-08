Ижевские энергетики приняли участие в донорской акции «Мы с тобой одной крови»

Ижевск. Удмуртия. Ижевск принял участие в донорской акции ПАО «Т Плюс» «Мы с тобой одной крови», приуроченной к 75-летию Победы. Мероприятие прошло 6 августа на территории компании «Удмуртские коммунальные системы» (УКС).

«Эта акция станет вкладом в победу над коронавирусом. От «Т Плюс» участвуют в акции все подразделения: аппарат управления, Энергосбыт, УКС, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. Разумеется, все меры безопасности соблюдаются. Эта акция у нас не первая, но, с точки зрения приуроченной даты, точно особенная», — рассказал директор Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Разумов.

Медики республиканской станции переливания крови подготовили для приёма доноров три мобильных пункта.

«Акция проходит не впервые. Каждый раз у нас приходят сдавать кровь не меньше 50 человек. Я пришёл сюда ещё утром и был приятно удивлён, что уже была очередь из желающих стать донорами», — сказал директор УКС Ярослав Балобанов.

Итог акции - 22,5 литра крови для медицинских учреждений региона. В подобных мероприятиях удмуртские энергетики принимают участие регулярно. Только за последние пять лет они сдали в общей сложности 130 литров крови. Среди них - кровь редких групп, которой особенно не хватает.

«Регулярные акции позволяют добиться стабильности в донорском движении. Особенно это удобно для рабочих ижевских предприятий, которые могут сдать кровь, практически не отрываясь от производства. В среднем с таких выездов получается собрать до 50 литров крови», — отметил врач республиканской станции переливания крови Владимир Вахрушев

Акция «Мы с тобой одной крови» из-за коронавируса растянулась на несколько месяцев. К ней присоединился 31 город, где работает ПАО «Т Плюс». Цель акции — напомнить о подвиге доноров в годы Великой Отечественной войны. 4,5 тыс. ижевчан сдали для раненых 8,7 тысяч литров крови. Некоторые горожане повторяли процедуру более 100 раз.

