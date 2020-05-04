В Удмуртии выросла заболеваемость внебольничной пневмонией

При этом умерших от этой болезни стало меньше.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выросла заболеваемость внебольничной пневмонии на 1072 случая. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте».



В расчете учитывалась смертность за январь, февраль, март в 2020 и 2019 годах. При этом умерших от внебольничной пневмонии в 2020 году стало на 19 человек меньше, чем в 2019 году. За первый квартал 2019 года умерло 50 человек, в 2020 — 31.



Также в прямом эфире глава Удмуртии рассказал о статистике летальных исходов и от других болезней за первый квартал 2020 года.



Смертность от онкозаболеваний сократилась на 10 случаев. В 2019 году за 3 месяца от этой болезни умерло 711 человек, в 2020 году за этот же период — 701.



Смертность от болезней системы кровообращения сократилась на 50 случаев. В 2019 году заболевшими оказались 2027 человека, в 2020 — 1977.



Смертность от инфарктов сократилась практически в 2 раза. Если в 2019 году за январь, февраль, март умерло 102 человека, то в 2020 году — 56.



Число летальных исходов от инсультов также сократилось - с 341 случая до 313.







