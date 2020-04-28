Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловской районной больнице в Удмуртии появится компьютерный томограф. Об этом в эфире ТРК «Моя Удмуртии» сообщил глава республики Александр Бречалов.

Компьютерный томограф нужен для точности диагностики состояния пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

«Это большие деньги. Но о чём может идти речь, когда сейчас, в моменте, это очень нужно? Поэтому приняли решение покупать. Мы организуем все необходимые действия, и обязательно этот вопрос решим», — заверил Александр Бречалов.