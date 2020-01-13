Нельзя окунаться беременным, младенцам и маленьким детям, а также тем, чье здоровье ослаблено.

Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртии рассказал, кому можно купаться в проруби на Крещение. Этот вопрос врачам задают все чаще, отметила пресс-служба республиканского ведомства.

Напомним, купание в ледяной проруби не является обязательным ритуалом Крещения. Кроме того, это нельзя приравнять к лечению. Купание в проруби, как любое воздействие на организм человека, имеет свои ограничения.

Нельзя окунаться беременным, младенцам и маленьким детям, а также тем, чье здоровье ослаблено. В большинстве случаев после ныряния в прорубь происходит обострение хронических и ранее скрыто протекающих заболеваний. Также с возрастом повышается риск внезапных катастроф, связанных с сердечно-сосудистой системой.

Для того, чтобы жители могли определиться, стоит им купаться или нет, заведующая отделением медицинской профилактики РКДЦ Светлана Шабардина составила специальный тест.