  • $ 64.22 ↓
  • € 70.73 ↓

ЛОР-комбайн поступил в первую РКБ Удмуртии

15:45, 13 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
ЛОР-комбайн поступил в первую РКБ Удмуртии
15:45, 13 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#больницы\n#Минздрав Удмуртии\n#онкология
Фото: пресс-служба Минздрава УР
155
0

Эта установка поможет оказать полноценную оториноларингологическую помощь.

Ижевск. Удмуртия. В Первую республиканскую клиническую больницу Удмуртии поступил ЛОР-комбайн. Об этом сообщил пресс-служба республиканского Минздрава.

Отмечается, что ЛОР-комбайн – современная, многофункциональная установка для оказания полноценной оториноларингологической помощи. При помощи нового оборудования можно выявлять онкологические заболевания на ранней стадии. Многофункциональность ЛОР-комбайна позволяет одномоментно и всесторонне обследовать пациентов с ЛОР-патологией в одном кабинете, исключая направление больного на дополнительные обследования.

С помощью этой установки стало возможным полноценное ведение пациентов после эндоскопических и микрохирургических операций, отметили в Минздраве Удмуртии.

15:45, 13 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#больницы\n#Минздрав Удмуртии\n#онкология

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Двое погибли и шестеро пострадали в аварии на «встречке» в Удмуртии

09:04, 06 октября, 2019
4254

В Удмуртии упавшее дерево повредило два автомобиля

3198
14:34, 08 октября, 2019

Удмуртия станет единственным пилотным регионом налогового эксперимента

2732
17:26, 10 октября, 2019

В Ижевске подростки избили девушку

2727
17:36, 10 октября, 2019

Авария на трассе в Удмуртии, день рождения Владимира Путина и незаконные запросы кредитных историй: что произошло минувшей ночью

2403
08:00, 07 октября, 2019

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

14:48, 08 октября, 2019
1917

В Череповце погиб мужчина при попытке вскрыть банкомат

1539
13:20, 08 октября, 2019

В России туалеты на вокзалах станут бесплатными

886
16:34, 08 октября, 2019

В Роструде напомнили о продолжительных выходных в ноябре

861
10:23, 09 октября, 2019

Глава Минфина России: регионы больше не нуждаются в бюджетных кредитах

815
19:00, 09 октября, 2019

Фуркад назвал сроки завершения карьеры

14:21, 06 октября, 2019
1717

Операторы назвали самые перегруженные туристами места в мире

961
10:28, 08 октября, 2019

ФБР на час задержало в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы России

904
10:11, 06 октября, 2019

На Земле скоро закончится фосфор

841
17:13, 08 октября, 2019

Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия»

790
12:18, 06 октября, 2019