ЛОР-комбайн поступил в первую РКБ Удмуртии

Эта установка поможет оказать полноценную оториноларингологическую помощь.

Ижевск. Удмуртия. В Первую республиканскую клиническую больницу Удмуртии поступил ЛОР-комбайн. Об этом сообщил пресс-служба республиканского Минздрава.

Отмечается, что ЛОР-комбайн – современная, многофункциональная установка для оказания полноценной оториноларингологической помощи. При помощи нового оборудования можно выявлять онкологические заболевания на ранней стадии. Многофункциональность ЛОР-комбайна позволяет одномоментно и всесторонне обследовать пациентов с ЛОР-патологией в одном кабинете, исключая направление больного на дополнительные обследования.

С помощью этой установки стало возможным полноценное ведение пациентов после эндоскопических и микрохирургических операций, отметили в Минздраве Удмуртии.