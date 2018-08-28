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Более 5 тыс жителей Удмуртии привили от гриппа

16:15, 28 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
16:15, 28 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#грипп\n#вакцинация
Фото: pixabay.com
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В республике планируют привить почти 45% населения.

Ижевск. Удмуртия. Более 5 тыс. жителей Удмуртии привили против гриппа перед началом нового эпидсезона 2018-2019 годов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, в предэпидемический период прививки против гриппа планируют поставить более чем 680 тыс. жителям Удмуртии. Это почти 45% от численности населения республики.

В плановом порядке предусмотрена бесплатная вакцинация: детей с 6 месяцев; учащихся 1-11 классов; обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослых, работающих по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременных женщин; взрослых старше 60 лет; лиц, подлежащих призыву на военную службу; лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Те, кто не входит в указанные категории, могут поставить прививку за деньги в поликлиниках по месту жительства, а также в Республиканском консультативном центре иммунопрофилактики в Ижевске (улица Труда, 17а) и в БУЗ УР «Республиканская клиническая инфекционная больница МЗ УР» (улица Труда, 17).

16:15, 28 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
193
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#грипп\n#вакцинация

 

 

 


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