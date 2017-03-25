Проект осуществили на основе государственно-частного партнерства.

Глазов. Удмуртия. В Глазове открыли новое отделение гемодиализа в местной межрайонной больнице. Проект осуществили на основе государственно-частного партнерства (ГЧП).

Формой ГЧП стало концессионное соглашение на 15 лет. Объем частных инвестиций составил порядка 35 млн рублей.

«Люди с хронической почечной недостаточностью вынуждены три раза в неделю приезжать на процедуру гемодиализа, которая занимает много часов. Диализ – это по сути замена трансплантации почек. Это специальная процедура, которая позволяет людям жить долго и счастливо. Сейчас в Глазовской межрайонной больнице 51 пациент уже получает процедуру диализа, еще 19 стоят в очереди на нее», - сказал министр здравоохранения Удмуртии Алексей Чуршин.

Диализный центр оборудовали 10 новыми аппаратами искусственной почки, позволяющими не только проводить диализ, но и процедуру гемодиофильтрации, которая удаляет самые трудновыводимые токсины. Мощность обновленного отделения помогает 60 пациентам.

«В перспективе расширения до 84 больных, а их количество из года в год увеличивается, поскольку растет выявляемость», - уточнил Чуршин.

Новое отделение гемодиализа открыли в Глазове Uploaded by ИА Сусанин on 2017-03-24.

В Глазове отделение работает с 2003 года. Первые процедуры геофильтрации начали проводить еще в 1993 году на базе реанимации Глазовской районной больницы. Последний раз оборудование обновляли в 2010 году.

«Мы полностью закрываем потребности Глазова и северных районов. Здесь получают помощь не только жители Глазова. Сегодня глазовчан - 25 человек. Все остальные – жители Юкаменского, Красногорского, Балезинского, Кезского, Дебесского, Игринского районов. Три раза в неделю пациенты приезжают на процедуру диализа», - сказал министр здравоохранения Удмуртии.

Сейчас в республике 72 диализных аппарата в шести государственных больницах. Отделения есть в Воткинске, Сарапуле, Можге. Процедуру диализа получают более 200 пациентов, а в листе ожидания находятся еще 185.

«Это пациенты, у которых уровень креатинина менее 600 миллимоль на литр, и которые могут за счет диеты и соответствующей лекарственной терапии обойтись без процедуры диализа. При увеличении уровня креатинина (это остаточный азот, это те шлаки организма, которые есть выше этого показателя) мы переводим их на аппаратный гемодиализ. Либо при наличии донора трансплантируем почку. Гемодиализ сегодня – это заместительная почечная терапия, когда организму вместо неработающих почек помогают такие аппараты», - сказал Алексей Чуршин.

По словам министра здравоохранения Удмуртии, в 2017 году реализуют еще один подобный проект – создание высокотехнологичного центра магниторезонансной томографии. Объем инвестиций составит порядка 66 млн рублей со сроком реализации в течение 10 лет. Он также будет осуществляться на базе Глазовской межрайонной больницы.

Также в рамках государственно-частного партнерства в Ижевске полностью поменяют диализное оборудование в 6-й городской клинической больнице. Вновь откроют отделение гемодиализа в Уве.