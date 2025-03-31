Обновить планируется 11 км дорожного полотна.
Воткинск. Удмуртия. Дорогу, ведущую от Южного посёлка в Воткинске в сторону Объездного шоссе, могут отремонтировать в 2026 году. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев во время прямого эфира на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам градоначальника, объездная дорога находится на балансе Миндортранса Удмуртии. Сейчас на участке продолжается ямочный ремонт.
Алексей Заметаев добавил, что ранее региональный Миндортранс планировал отремонтировать дорогу в 2027 году, однако на данный момент сроки сдвинули влево.
«Министерство транспорта и дорожного хозяйства планирует полноценное обновление этой дороги – капитальный ремонт протяжённостью 11 километров. Это полностью от трассы Ижевск – Воткинск – Чайковский, до Кельчинского тракта и далее. На сегодняшний день вопрос капитального ремонта стоит на 2026 год», – заявил глава города.
При этом он добавил, что сроки не точные. Вопрос будет решаться исходя из складывающейся ситуации.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники