Воткинск. Удмуртия. Дорогу, ведущую от Южного посёлка в Воткинске в сторону Объездного шоссе, могут отремонтировать в 2026 году. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев во время прямого эфира на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам градоначальника, объездная дорога находится на балансе Миндортранса Удмуртии. Сейчас на участке продолжается ямочный ремонт.

Алексей Заметаев добавил, что ранее региональный Миндортранс планировал отремонтировать дорогу в 2027 году, однако на данный момент сроки сдвинули влево.

«Министерство транспорта и дорожного хозяйства планирует полноценное обновление этой дороги – капитальный ремонт протяжённостью 11 километров. Это полностью от трассы Ижевск – Воткинск – Чайковский, до Кельчинского тракта и далее. На сегодняшний день вопрос капитального ремонта стоит на 2026 год», – заявил глава города.

При этом он добавил, что сроки не точные. Вопрос будет решаться исходя из складывающейся ситуации.