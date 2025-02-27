Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ко Дню города могут обновить памятник основателю оружейного завода Андрею Фёдоровичу Дерябину. Скульптурная композиция была установлена в 1907 году. В настоящий момент ведётся поиск подрядчика на воплощение проекта в жизнь. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Как следует из документов, краска на бюсте облупилась, на постаменте следы подтёков, памятная табличка с лицевой стороны выгнута, стальные винты имеют следы коррозии. На всех элементах памятника имеются поверхностные углубления до 5 мм.

Проект работ по сохранению памятника предусматривает аккуратный съём табличек с постамента, демонтаж ступеней основания. Бюст и другие элементы мемориала очистят от слоёв краски пескоструйным методом, заделают стыки. Также планируется поверхностный ремонт основания ступеней постамента.

Согласно проекту контракта, работы должны быть выполнены до 9 июня 2025 года.

Напомним, памятник открыли 10 июня 1907 года в честь 100-летия основания Ижевского оружейного завода. Бюст отлили по модели заводского художника Ивана Ситникова. Изначально памятник стоял ближе к башне завода, но в ходе расширения набережной в 2007 году бюст перенесли чуть дальше.