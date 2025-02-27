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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске ко Дню города планируют отреставрируют памятник Андрею Дерябину

12:24, 27 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске ко Дню города планируют отреставрируют памятник Андрею Дерябину
12:24, 27 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт памятников
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Сейчас идёт поиск подрядчика на выполнение работ. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ко Дню города могут обновить памятник основателю оружейного завода Андрею Фёдоровичу Дерябину. Скульптурная композиция была установлена в 1907 году. В настоящий момент ведётся поиск подрядчика на воплощение проекта в жизнь. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. 

Как следует из документов, краска на бюсте облупилась, на постаменте следы подтёков, памятная табличка с лицевой стороны выгнута, стальные винты имеют следы коррозии. На всех элементах памятника имеются поверхностные углубления до 5 мм. 

Проект работ по сохранению памятника предусматривает аккуратный съём табличек с постамента, демонтаж ступеней основания. Бюст и другие элементы мемориала очистят от слоёв краски пескоструйным методом, заделают стыки. Также планируется поверхностный ремонт основания ступеней постамента. 

Согласно проекту контракта, работы должны быть выполнены до 9 июня 2025 года. 

Напомним, памятник открыли 10 июня 1907 года в честь 100-летия основания Ижевского оружейного завода. Бюст отлили по модели заводского художника Ивана Ситникова. Изначально памятник стоял ближе к башне завода, но в ходе расширения набережной в 2007 году бюст перенесли чуть дальше. 

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12:24, 27 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт памятников