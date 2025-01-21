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В прошлом году в Ижевске вождению общественным электротранспортом обучились 18 водителей

09:39, 21 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В прошлом году в Ижевске вождению общественным электротранспортом обучились 18 водителей
09:39, 21 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
291
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электротранспорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
291
0

Ещё 14 курсантов продолжают стажироваться.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году штат ижевского МУП «ИжГЭТ» пополнился 18 новыми водителями. Об этом сообщили в администрации Ижевска.

Пополнение штата произошло на фоне продолжающегося поиска новых кандидатов для работы в сфере электротранспорта. В данный момент еще 14 курсантов проходят стажировку и вскоре выйдут на маршруты.

Несмотря на приток новых кадров, предприятие продолжает сталкиваться с нехваткой водителей, что подчеркивает необходимость активного набора и обучения новых сотрудников.

Напомним, за прошлый год «ИПОПАТ» обучил и принял на работу 21 водителя.

09:39, 21 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
291
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электротранспорт