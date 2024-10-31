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На создание нарядного облика Ижевска к Новому году планируют потратить более 17 млн рублей

11:40, 31 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На создание нарядного облика Ижевска к Новому году планируют потратить более 17 млн рублей
11:40, 31 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
162
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год
Источник фото: ИА «Сусанин»
162
0

Праздничные конструкции появятся в центре.

Ижевск. Удмуртия. На установку праздничных конструкций и фигур к Новому году в Ижевске выделено более 17 млн рублей. Соответствующий аукцион появился на портале госзакупок.

Идёт поиск подрядчика на установку и поставку изделий для создания нарядного облика города. Конструкции планируется установить на улицах Советской и Ленина, а праздничные фигуры — на Центральной площади. Работы должны быть выполнены до 15 декабря. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 ноября. 

11:40, 31 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
162
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год