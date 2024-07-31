Ливень нарушил работу общественного транспорта в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске после ливня произошли перебои в работе общественного транспорта, сообщили в «ИжГЭТ».

Движение трамваев отсутствует из-за скопления воды в районе остановки «Речка Карлутка» на улице Ленина. Транспорт перенаправлен.

По той же причине нет движения троллейбусов маршрута №10 и №2 на улице Молодёжной и улице 40 лет победы. Транспорт идёт до завода Нефтемаш и там разворачивается в обратном направлении.



UPD: движение транспорта восстановлено.