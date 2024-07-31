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Ливень нарушил работу общественного транспорта в Ижевске

14:40, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ливень нарушил работу общественного транспорта в Ижевске
14:40, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
208
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#потом\n#ливень
Фото: ИА «Сусанин»
208
0

Трамваи и троллейбусы перенаправлены на другие маршруты.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске после ливня произошли перебои в работе общественного транспорта, сообщили в «ИжГЭТ». 

Движение трамваев отсутствует из-за скопления воды в районе остановки «Речка Карлутка» на улице Ленина. Транспорт перенаправлен.

По той же причине нет движения троллейбусов маршрута №10 и №2 на улице Молодёжной и улице 40 лет победы. Транспорт идёт до завода Нефтемаш и там разворачивается в обратном направлении. 

UPD: движение транспорта восстановлено.

14:40, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
208
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#потом\n#ливень