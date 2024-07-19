Остановку трамвая «Воткинская линия» из Центра в Ижевске временно отменят

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно отменят одну из остановок трамвая «Воткинская линия». Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

«С 19 по 21 июля отменён для посадки и высадки пассажиров остановочный пункт "Воткинская линия" в направлении из Центра. Временное ограничение вызвано благоустройством посадочной площадки. Просим наших пассажиров учитывать эту информацию при планировании и совершении поездок», — говорится в сообщении.

Ближайшими остановками с разных сторон являются: «Переулок Октябрьский» и «Трамвайное депо».