Остановку у бывшего кинотеатра «Дружба» в Ижевске временно перенесут к ресторану «Отдых»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно перенесут остановку автобусов и троллейбусов у бывшего кинотеатра «Дружба». Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Сейчас остановка на улице Советской носит название «Национальная библиотека Удмуртской Республики». Остановочный пункт в направлении улицы Пушкинской временно перенесут к дому по улице Советской, 8 — здание бывшей первой «Фабрики-кухни», где сейчас расположены ресторан «Отдых» и магазин «Пятёрочка».

Причина временных неудобств — масштабный ремонт тротуара в этом районе.