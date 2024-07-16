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Остановку у бывшего кинотеатра «Дружба» в Ижевске временно перенесут к ресторану «Отдых»

12:00, 16 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Остановку у бывшего кинотеатра «Дружба» в Ижевске временно перенесут к ресторану «Отдых»
12:00, 16 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
779
0
#Ижевск\n#ремонт тротуаров\n#остановки
Фото: пресс-служба ИжГЭТ
779
0

Это связано с продолжающимся масштабным ремонтом тротуара.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно перенесут остановку автобусов и троллейбусов у бывшего кинотеатра «Дружба». Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Сейчас остановка на улице Советской носит название «Национальная библиотека Удмуртской Республики». Остановочный пункт в направлении улицы Пушкинской временно перенесут к дому по улице Советской, 8 — здание бывшей первой «Фабрики-кухни», где сейчас расположены ресторан «Отдых» и магазин «Пятёрочка».

Причина временных неудобств — масштабный ремонт тротуара в этом районе.

12:00, 16 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
779
0
#Ижевск\n#ремонт тротуаров\n#остановки