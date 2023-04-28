Недострой на Западном кладбище Ижевска могут передать «Удмуртскому республиканскому крематорию»

Законность торгов по предоставлению объекта проверит УФАС.
Ижевск. Удмуртия. Управление Федеральной антимонопольной службы по Удмуртии проверит законность торгов, по которым недострой на Западном кладбище Ижевска планируют передать ООО «Удмуртский республиканский крематорий». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Сообщается, что в ведомство поступила жалоба от участника рынка ритуальных услуг на неправомерные действия организатора торгов при проведении электронного аукциона при реализации объектов незавершенного строительства.
Согласно поданной жалобы, сведения о проведении аукциона не были размещены на официальном сайте torgi.gov.ru, что помешало участнику подать заявку на участие в торгах.
Единственная заявка поступила от ООО «Удмуртский республиканский крематорий», которое по результатам проведения торгов получит землю на неопределённый срок.
Законности процедуры УФАС проверит в среду, 3 мая, в 09:30.