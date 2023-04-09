За первый квартал 2023 года в Ижевске установили более 360 фонарей

Ижевск. Удмуртия. 361 фонарь установили на улицах Ижевска в первом квартале 2023 года. Как сообщил в воскресенье, 9 апреля, глава города Олег Бекмеметьев в соцсетях, освещение появится на 11 участках городских территорий.

Самое большое количество новых фонарей появилось в микрорайоне Орловское — 129 штук. Ещё 79 уличных светильников смонтировали на улице Вечерней в посёлке Вараксино. 41 — в микрорайоне Пазелы.

Будет светлее и в других отдаленных микрорайонах города — на улицах Молодогвардейской, Марьинской, Ильинской, Ижовой, Аграрной, в Новоалександровском и Кедровом проездах, переулке Орсовском.

Глава Ижевска подчеркнул, что сети наружного освещения на этих объектах планируется ввести в эксплуатацию с 1 мая 2023 года. До конца года «Горсвет» установит ещё около 700 фонарей.

В перечень включены участки улиц Рабочей, 40-й км, 40 лет ВЛКСМ, Серова, Планерной, микрорайоны Воложка, Орловское, Старый Игерман и Пазелы.

Также дополнительные фонари появятся около школ №№ 7, 27, 51, 52, 59, 62, 68, 88, лицеев №№ 24 и 41.

Олег Бекмеметьев напомнил, что о замене перегоревших ламп, устранении обрывов линий электропередач, замене опор, обрезке опасных для проводов веток горожане могут сообщить по телефону горячей линии ПАО «Россети Центр и Приволжье» 8 (800) 220-02-20.