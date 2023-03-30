Услугами платных парковок в Ижевске с 1 февраля воспользовались 2500 раз

Ижевск. Удмуртия. Платными парковками в Ижевске уже воспользовались 2500 раз. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев, подводя итоги социально-экономического развития столицы Удмуртии. Напомним, они заработали с 1 февраля 2023 года.

«Проект «Единое парковочное пространство» запустили в Ижевске с целью улучшить транспортную ситуацию. Процесс подготовки к его внедрению, конечно, затянулся. Как и в других городах, на начальной стадии есть организационные нюансы, встречается непонимание жителей. Совершенствуем работу, разъясняем суть проекта горожанам», — сказал глава Ижевска.

Он напомнил, что сейчас в городе 230 машиномест на платных парковках. За неполных два месяца на них оплачено 2 500 парковочных сессий. В 2023 году сеть платных парковок планируют расширить до 1 500 мест.