Глазовские студенты завоевали бронзу Всероссийской олимпиады по педагогике

Глазов. Удмуртия. Студенты Глазовского государственного педагогического института имени В. Г. Короленко завоевали бронзу Всероссийской олимпиады по педагогике. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки Удмуртии.

Финал олимпиады «Форсайт-педагогика» завершился в Нижегородском государственном педагогическом университете имени Кузьмы Минина. За победу боролись 27 команд из 26 городов. По итогам финальных испытаний мужская сборная из ГГПИ завоевала бронзу. Также третье личное место среди 130 участников занял глазовчанин Никита Кулёмин.

Победителями олимпиады стали будущие учителя из Омского государственного педагогического университета, на втором месте – команда Вятского государственного университета.

Глазовский пединститут на олимпиаде представляли Александр Кутявин, Никита Кулёмин, Илья Сандалов, Данил Коломеец и Евгений Козгов. Кроме общего третьего места ребята заняли второе место в конкурсе визиток «Раскрутка», третье место – в конкурсе мастер-классов «Педагогическая мастерская», в конкурсе коммуникативных боёв «Педагогический баттл» в активе команды два первых, одно второе и два третьих места. Третье личное место занял Александр Кутявин в теоретическом конкурсе «Полигистер».

Подготовила студентов к олимпиаде и поддерживала ребят в дни конкурсных испытаний наставник команды — кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии Дарья Скрябина.